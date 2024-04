Moro é julgado em 1º de abril por mentiras que contou, diz Teixeira

Ex-juiz é acusado de caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico

"A coincidência com o julgamento no dia 1º de abril deve-se à quantidade de mentiras que Sergio Moro contou durante a sua vida de juiz", disse Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a “coincidência” de o julgamento do ex-juiz da operação Lava Jato e senador, Sergio Moro (União Brasil-PR), cair nesta 2ª feira, em 1º de abril, deve-se à “quantidade de mentiras” que ele contou enquanto juiz. O congressista é acusado de caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico.

“A coincidência com o julgamento no dia 1º de abril deve-se à quantidade de mentiras que Sergio Moro contou durante a sua vida de juiz. Abuso do poder econômico é a acusação que deve levar à cassação do mandato de senador”, declarou Teixeira em seu perfil no X (ex-Twitter).

Moro é julgado pelo TRE-PR (Tribunal Eleitoral do Paraná). Ao todo, foram reservadas 3 sessões para a análise do caso do ex-juiz da Lava Jato. O resultado só deve sair na próxima 2ª feira (8.abr).

Além de Moro, seus suplentes, Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, podem ser cassados. Com isso, novas eleições devem ser realizadas para a última cadeira do Paraná no Senado.

Segundo levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a favorita para ocupar a vaga. Nos cenários de possíveis de disputa, ela aparece à frente da presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT), e da deputada federal Rosângela Moro (União Brasil). Em 2º lugar, está o ex-senador Alvaro Dias (Podemos).