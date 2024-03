Moro é só elogios ao líder de Lula no Senado

Desafeto político do atual presidente da República, o senador Sergio Moro (União-PR) tem feito elogios, nos bastidores, ao líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Segundo aliados, o ex-juiz da Lava Jato tem elogiado a atuação de Jaques Wagner na negociação com senadores da oposição ao governo durante as votações no Senado.

Na segunda-feira (1º/4), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) começa a julgar ações ajuizadas por PT e PL pedindo a cassação de Moro por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022.

A alegação é de que o ex-juiz teria cometido o abuso por ter usado recursos do Podemos, quando era pré-candidato à Presidência da República, para alavancar sua candidatura ao Senado Federal.