Morre a influenciadora e líder cristã Marlene Guerrato, aos 89 anos

Nesta segunda-feira (12/8), morreu a influenciadora e líder cristã Marlene Guerrato, aos 89 anos. Conhecida nas redes sociais como Vó te Contar, a veterana produzia conteúdo direcionado às mulheres e às famílias, onde contava com quase dois milhões de seguidores no Instagram.

“Amados, esta é uma nota de pesar pelo falecimento da vovó Marlene Guerrato. Todos os familiares, amigos, e pessoas que de alguma forma aprenderam algo com ela, estão convidados a comparecer neste momento”, dizia uma nota compartilhada na web.

Guerrato contava testemunhos aprendidos com a vida, além de ser exemplo de fé, ministrando para milhares de pessoas sobre vida cristã, casamento e criação de filhos, de acordo com os conselhos bíblicos.

Nos comentários, famosos ligados ao mundo gospel, deixaram mensagens de apoio e pesar. A causa da morte não foi revelada.

“Que legado maravilhoso ela deixou. Nós amamos muito ela! Obrigado Senhor pela vida de Marlene Guerrato”, elogiou o pastor Douglas Gonçalves. “Quanto ela contribuiu e o quanto deixará saudade, ainda mais em sua família. Que Deus console com amor, algo que ela tanto conhecia”, pontuou a cantora gospel Marcela Taís.

Influenciadora e líder cristã, Marlene Guerrato

Nas redes sociais, Marlene era conhecida como Vó te Contar

Ela contava com quase dois milhões de seguidores e tinha 89 anos

A causa da morte não foi revelada

Marlene Guerrato

A ex-atriz Karina Bacchi, que vem se dedicando à vida religiosa, declarou: “Que o Senhor conforte toda a família na certeza de ser recebida com grande alegria no Céu. Foi um grande privilégio poder aprender e estar com você tanta sabedoria, doçura e graça sendo usadas para o Reino”.

O velório de Marlene Guerrato acontece na próxima terça-feira (13/8), no Cemitério Memorial Jardim da Serra, a partir das 7h, em Bragança Paulista, São Paulo. O enterro será a partir das 16h30.

Leia nota de pesar da morte da influenciadora Marlene Guerrato: