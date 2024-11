Morre a mãe da cantora Andrea Fontes após complicações de um AVC isquêmico

A cantora gospel Andrea Fontes anunciou nesta segunda-feira (18), a morte de sua mãe, a irmã Ilma, de 78 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da cantora, que informou que sua mãe havia sido internada após sofrer um AVC isquêmico, mas infelizmente não resistiu às complicações e faleceu.

A irmã Ilma era conhecida por sua fé e pelo apoio que sempre deu à carreira de Andrea, uma das cantoras mais renomadas do meio gospel brasileiro. Em meio à tristeza, Andrea Fontes recebeu inúmeras mensagens de solidariedade e conforto de amigos e colegas da música gospel.

A cantora Cassiane escreveu em homenagem: “Meus sinceros sentimentos… A irmã Ilma foi morar com Jesus! Nosso coração fica triste… amávamos ela! Que o Senhor console toda família e amigos!”

Marquinhos Gomes também deixou sua mensagem: “Meus sentimentos, descansou amiga ❤️.”

Léa Mendonça expressou sua tristeza: “Que notícia triste, mas o Senhor consolará seus corações!”

O cantor Jorginho de Xerém compartilhou palavras de encorajamento: “Meus sentimentos preciosa @cantoraandreafontes! Deus te dê forças para suportar essa dor! Orando por você e demais familiares.”

