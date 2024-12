Nesta segunda-feira, a família da pastora Márcia do Vale, líder da Catedral da Adoração O Brasil Para Cristo, em Goiânia, confirmou o seu falecimento. A notícia foi anunciada nas redes sociais da igreja pelo esposo da pastora, Pr. Cláudio Goes, que agradeceu pelas orações e pelo apoio recebido durante os últimos dias.

Márcia do Vale estava internada há algum tempo, e a igreja vinha realizando intensas campanhas de oração por sua recuperação. A mobilização envolveu fiéis de várias partes do Brasil, que uniram forças em vigílias e intercessões. Infelizmente, apesar de todos os esforços e orações, ela não resistiu.

Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente. Enquanto isso, fiéis têm utilizado as redes sociais para homenagear a pastora e compartilhar mensagens de gratidão por seu impacto em suas vidas.

A pastora Márcia do Vale deixa um exemplo de vida dedicada ao evangelho e à edificação espiritual de sua comunidade, sendo lembrada como uma mulher que viveu para servir a Deus e ao próximo.

The post Morre a pastora Márcia do Vale aos 54 anos appeared first on Fuxico Gospel.