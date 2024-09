Morre a vereadora Ana Paula Rossi, presidente do PL em Osasco

A vereadora de Osasco (SP) e presidente municipal do Partido Liberal (PL), Ana Paula Rossi, faleceu neste domingo (8) em decorrência de complicações no tratamento de um câncer. A informação foi confirmada por nota divulgada nas redes sociais da vereadora. Ana Paula foi secretária de Assistência e Promoção Social do município da Grande São Paulo nos anos de 2003, 2005 e 2006. Ela era filha do ex-prefeito Francisco Rossi. A vereadora estava em seu terceiro mandato na Câmara Municipal e fazia campanha pela reeleição no pleito de outubro. A vereadora tratava de um câncer que acomete o sistema linfático desde o início de julho. Aos 55 anos, Ana Paula deixa marido e três filhos.

Em seu histórico na política, ela foi candidata ao cargo de vereadora em 2004, pelo PHS, mas não foi eleita. No pleito seguinte, em 2008, pelo PMDB, conquistou o primeiro mandato. Dois anos depois, em 2010, também pelo PMDB, foi candidata a deputada estadual, mas não foi eleita. Em 2012, tentou ser vice-prefeita de Osasco pelo PSDB, na chapa do então correligionário Celso Giglio. Terminou no segundo lugar. Em 2014, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) mais uma vez e terminou como suplente pelo PR. Dois anos depois, nas eleições de 2016, conseguiu seu segundo mandato na Câmara de Osasco, também pelo PR. De acordo com a página da vereadora no site da Câmara, entre 2021 e 2023 ela foi a primeira mulher líder de governo e tinha como principais pautas a defesa da mulher, da educação e da família.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestou condolências em seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira, 9, afirmando que a vereadora esteve presente em “cada visita e a cada entrega na cidade”. “Acordamos com a triste notícia de que a vereadora Ana Paula Rossi nos deixou. Também presidente do PL de Osasco, Ana Paula sempre esteve conosco a cada visita e a cada entrega na cidade, e o seu amor e dedicação às pessoas e ao seu trabalho eram visíveis. Que Deus conforte o coração de todos os seus familiares e amigos nesse momento tão difícil”, escreveu o governador.

A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, postou, também no Instagram, uma nota de pesar, dizendo que vai orar “para que Deus conforte os corações dos familiares, parentes e amigos para que possam superar com paz e serenidade esse momento tão difícil”. Na foto de perfil da rede social da vereadora, Ana Paula aparece em uma montagem com Michelle. O velório da vereadora ocorre nesta segunda-feira (9), das 8h às 16h, no Teatro Municipal de Osasco, e o enterro será no Cemitério do Bela Vista, às 17h, informou a equipe de Ana Paula nas redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte