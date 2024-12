Morre Amaury Passos, lenda do basquete brasileiro e ídolo do Corinthians

Amaury Pasos, um dos grandes nomes do basquete brasileiro na década de 60, faleceu aos 89 anos nesta quinta-feira (12). A informação sobre a causa de sua morte ainda não foi divulgada. Ele estava em São Paulo, cercado por seus familiares, quando ocorreu o falecimento. Amaury deixou um legado significativo no esporte, sendo lembrado por suas conquistas e pela sua trajetória. A Confederação Brasileira de Basquete expressou seu pesar pela perda de Amaury e anunciou um luto de três dias em sua homenagem. O presidente da confederação, Guy Peixoto Jr., ressaltou a importância do jogador para o basquete nacional e seu impacto duradouro na modalidade.

A morte de Amaury representa uma grande perda para o esporte brasileiro. Durante sua carreira, Amaury Pasos conquistou o título de campeão mundial em duas edições, 1959 e 1963, e também foi medalhista olímpico, participando das Olimpíadas de 1960 e 1964. Ele se destacou no Corinthians, onde jogou de 1966 a 1972, período em que se tornou bicampeão brasileiro e venceu três campeonatos estaduais. O clube também se manifestou, oferecendo condolências à família do atleta.

Amaury Pasos é lembrado não apenas por suas vitórias, mas também por ser o único jogador a ser eleito duas vezes o MVP de uma Copa do Mundo. Sua trajetória no basquete é um exemplo de dedicação e talento, e sua morte deixa um vazio no coração dos fãs e colegas de esporte.

