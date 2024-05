Morre aos 39 anos a deputada federal Amália Barros, dirigente do PL

Morreu na noite deste sábado (11/4) a deputada federal Amália Barros, do PL do Mato Grosso. O comunicado foi feito por Jair Bolsonaro em WhatsApp enviado a aliados na madrugada de domingo.

“Com muita dor, informo o passamento da nossa amiga e irmã deputada Amália Barros, de Mato Grosso. Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos”, escreveu o ex-presidente. A parlamentar era muito próxima de Michelle Bolsonaro, que havia pedido orações por Amália.

Amália Barros, deputada federal pelo PL

Amália Barros, deputada federal pelo PL Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

amália-barros-monocular-saúde-livro-deficiente

Principal voz da causa monocular no país, Amália Barros apresenta seu livro “Se Enxerga” Créditos: João Ricardo

foto-deputada-amalia-barros

Bolsonaro comunicou a morte da deputada federal Amália Barros Reprodução/Câmara dos Deputados

Na quinta-feira (11/5), a deputada passou por um novo procedimento cirúrgico de “radiointervenção”, que é basicamente uma operação minimamente invasiva com o auxílio de imagem, agulhas e cateteres.

Segundo o último boletim médico divulgado na sexta-feira (10/5), a parlamentar segue sem previsão de alta.

Ela está internada desde 1º de maio, quando foi ao hospital fazer a retirada de um nódulo no pâncreas. No dia 2, Amália fez o procedimento de drenagem das vias biliares, para retirar o líquido biliar em excesso do fígado.

A transferência de Amália para a UTI se deu depois de uma “reabordagem cirúrgica”.