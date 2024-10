Morre aos 79 anos Antonio Cicero, poeta imortal da ABL responsável por grandes sucessos da MPB e irmão de Marina Lima

O poeta Antonio Cicero, irmão da cantora Marina Lima, teve a morte confirmada nesta quarta-feira (23), na Suíça, aos 79 anos. Diagnosticado com Alzheimer, o escritor optou pela morte assistida na Europa, onde a prática é permitida.

A morte de Cicero foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual o escritor era membro desde 2017. No Instagram, Marina Lima foi breve ao comunicar o falecimento do irmão, apenas compartilhando uma imagem de luto.

Segundo o Estadão, Cicero estava acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies, durante a estadia na Suíça.

Nascido no dia 6 de outubro de 1945, Cicero era formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e também estudou no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade de Londres.