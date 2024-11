Morre aos 81 anos o pai do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco

A informação, fornecida pela assessoria de imprensa da presidência do Senado, informa que o pai do parlamentar faleceu de causas naturais e que ainda não há informações sobre o enterro.

Helio Cota Pacheco, pai do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), faleceu na madrugada desta sexta-feira (8), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aos 81 anos.

Por conta da morte do genitor, Pacheco não esteve presente na sessão de encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), realizada na manhã desta sexta-feira no Congresso Nacional, em Brasília.

Devido à ausência de Pacheco, a solenidade de encerramento do P20 foi conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que informou que a ausência do presidente do Senado se deu por conta de “questões familiares”.