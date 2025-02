Morre aos 86 anos Newton Cardoso, que governou Minas Gerais

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Governador de Minas Gerais nos anos de 1987 a 1990 e um dos fundadores do MDB, Newton Cardoso morreu na madrugada deste domingo (2) aos 86 anos.

O filho do político, deputado federal Newton Cardoso Jr., confirmou a morte em rede social: “Com profunda tristeza e uma imensa dor no coração, comunico o falecimento do meu querido pai”.

Segundo ele, o pai estava internado para tratar da saúde.

A executiva nacional do MDB também se manifestou em rede social. Disse que a história do político foi marcada “pela enorme quantidade de obras que realizou e que até hoje são reconhecidas pela povo mineiro”.

Veterano da política mineira, ele exerceu mandatos a partir dos anos 1970. De 1999 a 2002, foi vice-governador na gestão de Itamar Franco, ex-presidente da República.

Mais recentemente, foi deputado federal de 2011 a 2015.

