Morre aos 88 anos George Eastham, campeão do mundo pela Inglaterra em 1966

O meia-atacante George Eastham, que conquistou a Copa do Mundo de 1966 com a seleção da Inglaterra, morreu, na sexta-feira (20), aos 88 anos. Ídolo do Stoke City, o atleta ficou conhecido por seu ativismo social. A causa da morte não foi divulgada. No comunicado, o Stoke City se mostrou “imensamente triste” por perder uma “lenda do clube”, no qual Eastham atuou por oito temporadas. Ele ficou marcado por marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, em Wembley, que levou sua equipe à conquista da Copa da Liga inglesa de 1972. Eastham também fez 19 jogos pela seleção inglesa, seguindo o caminho traçado por seu pai, também George Eastham, embora a última dessas partidas tenha sido antes do Mundial.

Presente no elenco campeão, ele esperou 41 anos para receber sua medalha, já que a Fifa decidiu em 2007 que elas deveriam ser distribuídas também aos atletas que não foram a campo no torneio. Depois de estrear ao lado do pai em um clube semiprofissional na Irlanda do Norte, Eastham defendeu Newcastle e Arsenal antes de ser contratado pelo Stoke City, onde também foi treinador. Fora dos gramados, ele ficou conhecido por seu papel no fim da chamada “regra da escravidão”, pela qual um clube poderia se recusar a permitir a transferência de um jogador mesmo que seu contrato tivesse terminado.

Após o Newcastle tentar impedir sua transferência para o Arsenal, Eastham organizou uma campanha que mudou os regulamentos de retenção e de transferências em favor dos jogadores. Eastham terminou sua carreira de jogador na África do Sul, onde também foi técnico. Ele se tornou um crítico do apartheid, o sistema racista de segregação vigente no país à época.

