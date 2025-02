Morre, aos 88 anos, o bilionário e líder espiritual muçulmano Aga Khan

Conforme a instituição filantrópica Aga Khan Development Network (AKDN) noticiou nessa terça-feira (4/2), o príncipe Karim Al-Hussaini morreu, aos 88 anos, em Lisboa, Portugal. Conhecido como Aga Khan, o bilionário era líder espiritual dos muçulmanos ismaelitas e descendente direto do profeta Maomé.

Em uma mensagem oficial nas redes sociais, a entidade social fundada pela personalidade religiosa publicou que Aga Khan “faleceu em paz” e rodeado dos familiares, na capital portuguesa.

“Sua alteza o príncipe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49º imam hereditário dos muçulmanos xiitas ismaelitas e descendente direto do profeta Maomé (que a paz esteja com ele), faleceu pacificamente em Lisboa em 4 de fevereiro de 2025, aos 88 anos, cercado por sua família”, escreveram no post.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 O príncipe William e Kate Middleton são recepcionados por Aga Khan 2 de 4 O líder religioso morreu aos 88 anos Horacio Villalobos – Corbis/Corbis via Getty Images 3 de 4 A rainha Elizabeth e o príncipe Karim eram amigos POOL/ Tim Graham Picture Library/Getty Images 4 de 4 Momento de Aga Khan em corridas de cavalos David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Investec

Curiosidades sobre o príncipe

Aga Khan nasceu na Suíça.

Ele tinha cidadania britânica, e se tornou amigo próximo da saudosa rainha Elizabeth II.

Elizabeth e Khan cultivavam o amor pelas corridas de cavalos.

O bilionário virou uma das figuras mais relevantes do universo das competições equestres, o que impulsionou o aumento de sua fortuna.

Patrimônio

A imprensa revelou que ele era proprietário de inúmeros cavalos de corrida, sendo um deles o famoso puro-sangue Shergar. De acordo com a revista Forbes, o patrimônio dele está avaliado entre US$ 800 milhões a US$ 13 bilhões, o equivalente a R$ 4,63 bilhões e R$ 75,3 bilhões.

Ao longo da vida, o príncipe Karim desfrutou de um estilo de vida luxuoso, com direito a ilha particular nas Bahamas, um superiate e um jato luxuoso apenas para ele. Aga Khan sucedeu o avô como imam dos muçulmanos ismaelitas em 1957, aos 20 anos.

Em postagem do Instagram, foi comunicado que o sucessor do príncipe Karim Al-Hussaini será um de seus descendentes homens. A nomeação ocorrerá em breve. Entre as personalidades que lamentaram a morte, estão a ativista Malala Yousafzai e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.