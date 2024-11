Morre apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, após acidente de moto

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve, faleceu neste domingo (17) em um acidente de moto na Rodovia Bandeirantes, enquanto retornava para São Paulo. O líder religioso tinha 52 anos e deixa quatro filhos.

Conforme publicação da Folha de São Paulo, Rina passeava de moto pelo interior do estado quando sofreu o acidente, que lhe provocou múltiplas fraturas. Ele voltava de um culto e estava com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube de sua igreja.

Em nota de pesar publicada pela assessoria de imprensa da igreja na noite deste domingo, a Bola de Neve confirmou o falecimento e informou que detalhes sobre o velório e sepultamento serão divulgados em breve.