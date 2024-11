Morre Arturo García Tenorio, ator de ‘Chapolin’, aos 70 anos

O ator mexicano Arturo García Tenorio, conhecido por suas atuações no seriado Chapolin (1974) e em novelas como Carrossel (1989), Maria Mercedes (1992) e A Madrasta (2005), faleceu aos 70 anos na Cidade do México. A causa da morte não foi revelada. A notícia foi compartilhada pelo ator Jorge Ortíz de Pinedo, que prestou homenagem ao colega em suas redes sociais, expressando seus sentimentos à família e amigos.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, García Tenorio se destacou no teatro, cinema e televisão. No Brasil, ficou especialmente lembrado por sua participação em Chapolin, um marco de sua trajetória artística que cativou gerações de fãs.

Um de seus papéis mais emblemáticos no seriado foi no episódio “O Bebê Jupiteriano”, de 1974. Nele, o ator interpretou um bebê que desce de um disco voador e, ao crescer de forma descomunal, provoca sustos nos demais personagens. A atuação reforçou seu talento e criatividade, tornando-se um momento marcante na cultura popular.

Leia Também: Demi Moore revela distúrbio alimentar após pedirem para ela perder peso