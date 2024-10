Morre Chiquinho, mestre-sala da Imperatriz Leopoldinense, aos 60 anos

O sambista José Francisco de Oliveira Neto, mais conhecido como o mestre-sala Chiquinho, morreu nesta quinta-feira (17/10). Seis vezes campeão pela Imperatriz Leopoldinense, ele estava com 60 anos.

Chiquinho estava internado há mais de um mês e tratava uma infecção generalizada. Ele ficou conhecido por desfilar pela escola de samba entre os anos de 1983 e 2005 junto com a mãe, a porta-bandeira Maria Helena, que morreu em 2022.

No Instagram, a escola anunciou a morte e relembrou parte da história dele. “É com profunda tristeza, que informamos o falecimento do nosso eterno Chiquinho. Um dos maiores mestre-sala de todos os tempos, 6 vezes campeão com a Imperatriz Leopoldinense; detentor de 2 Estandartes de Ouro, Jóia da Coroa e dono de um estilo inconfundível”, começou o texto.

“Chiquinho defendeu nosso pavilhão de 1984 a 2005; marcando época em nossa Escola. Fica aqui nossa homenagem e lembrança. Jamais esqueceremos de você. Lembraremos de você pra sempre com esse sorriso no rosto. Obrigado por tudo”, disse ainda a nota.