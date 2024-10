Morre Ed Wheeler, ator das séries ‘Law & Order’ e ‘Blue Bloods’, aos 88 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No final de agosto, Ed Wheeler, ator de séries como “Law & Order”, “Blue Bloods” e “Cosby”, morreu aos 88 anos. A morte foi confirmada pela esposa do artista, Messeret Stroman Wheeler, nas redes sociais, na última segunda-feira (07). Ele morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória, provocada por um quadro de pneumonia.

“Com o coração pesado, compartilho a morte do meu Ed. Em memória amorosa do meu amado marido, Ed Wheeler”, disse ela em uma publicação em seu Instagram. “Você trouxe luz, risos e amor a cada canto da minha vida e da vida de todos que o conheceram. Seu talento, dedicação e paixão eram inigualáveis, seja no palco, na frente das câmeras ou nos bastidores. De comerciais nacionais à estimada Negro Ensemble Company, sua presença foi sentida e estimada. Meu querido Ed, você foi mais do que apenas uma figura pública; você foi uma luz guia, um parceiro solidário e meu coração. Construímos uma vida e criamos arte juntos, e seu legado continuará a inspirar. Sentirei para sempre sua falta, sua sabedoria e sua generosidade.”

A carreira do ator começou nos anos 1970, e o artista também teve presença no teatro e no cinema. A sua estreia aconteceu na televisão, com a série “Watch Your Mouth”, da emissora PBS, em 1978, e ainda participou de outras produções como “The Core of the Apple”, “Monsters” e “New York Undercover”.

No cinema, Wheeler atuou em filmes como “Mickey Olhos Azuis”, “Um Pobretão na Casa Branca” e “Acima de Qualquer Suspeita”. Ele e sua esposa fundaram uma produtora audiovisual e contribuíram para diferentes organizações artísticas. Em 2023, aconteceu a estreia do casal como co-produtores executivos, com o lançamento do curta-metragem “Keepers of the Flame”.