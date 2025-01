Morre Emilio Echeverría, ator mexicano de filmes como “Babel” e “007

O ator mexicano Emilio Echeverría, conhecido por sua vasta carreira no cinema e no teatro, faleceu no último sábado, dia 4, aos 80 anos, na Cidade do México, sua cidade natal. A causa de sua morte não foi divulgada, mas a notícia foi confirmada pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas (AMACC), que emitiu uma mensagem de pesar.

Em comunicado publicado no Instagram, a AMACC lamentou profundamente a perda de Echeverría, lembrando-o como um grande ator e, mais importante, como uma grande pessoa. A academia ofereceu condolências à família e aos amigos do ator, dizendo: “Sempre o recordaremos por seu imenso talento e por sua personalidade cativante”.

Ao longo de sua carreira, Emilio Echeverría foi protagonista de diversos filmes renomados, como “007 – Um Novo Dia Para Morrer” (2002), “Babel” (2006) e “Birdman” (2015). Ele também estrelou importantes produções mexicanas de projeção internacional, como “Amores Brutos” (2000) e “E Sua Mãe Também” (2001). Echeverría foi indicado três vezes ao Prêmio Ariel, considerado o maior prêmio do cinema mexicano, consolidando sua posição como uma das figuras mais respeitadas da indústria cinematográfica do país.

Gael García Bernal, que atuou com Echeverría em “E Sua Mãe Também” e “Babel”, se manifestou nas redes sociais, expressando seu pesar pela morte do colega. “Que os aplausos te acompanhem! Todo meu amor para sua família, para ele e para o lindo mistério que construiu em sua vida”, escreveu o ator, também no Instagram.