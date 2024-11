Morre Evandro Teixeira, baiano ícone e referência do fotojornalismo brasileiro

O fotojornalista baiano Evandro Teixeira morreu aos 88 anos por falência múltipla dos órgãos nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, por causa de complicações de uma pneumonia. Teixeira era considerado um dos grandes nomes da categoria, acompanhando momentos históricos na política, no esporte e na cultura.

Nascido em Irajuba, na Bahia, o profissional foi para Salvador em 1954 para um curso de fotografia. Iniciou a carreira no fotojornalismo em 1957, no jornal Diário da Noite, no Rio de Janeiro.

Poucos anos depois, em 1963, se juntou ao Jornal do Brasil, onde permaneceu até 2010. Por lá, ficou marcado pelo trabalho de registros de momentos de repressão em ditaduras ao redor da América do Sul.