Morre ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, aos 86 anos

O ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, faleceu na madrugada deste domingo (2), em Belo Horizonte, aos 86 anos. A informação foi confirmada pelo deputado federal Newton Cardoso Júnior, que declarou que seu pai estava internado há alguns dias no Hospital Orizonti, localizado no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira. Cardoso faleceu em decorrência de uma múltipla falência de órgãos.

De acordo com o G1, o velório ocorrerá nesta segunda-feira (3), às 10h, no Palácio da Liberdade, com honrarias devido ao seu cargo como ex-governador e sua trajetória política. Após o velório, o corpo de Newton Cardoso será cremado em uma cerimônia restrita à família.