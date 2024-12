Morre ex-prefeito de cidade do Sul baiano; ex-gestor governou município por 4 mandatos

O ex-prefeito de Itapé, no Sul, Pedro Jackson Brandão de Almeida, faleceu nesta sexta-feira (20). A informação foi divulgada pelo Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias. Pedrão, como era conhecido, estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na mesma região. Não foi informada a causa do óbito.

Pedrão foi prefeito de Itapé por quatro mandatos, sendo considerado um dos maiores líderes político do município. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o local e horário do velório e sepultamento.