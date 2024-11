Morre ex-presidente da Câmara de Vereadores de Caraíbas

O corpo do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Caraíbas, no Sudoeste, será sepultado nesta sexta-feira (1°). Eufrasio de Sousa Almeida, 64 anos, morreu nesta quinta-feira (31). A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Flávio da Saúde, como era conhecido, concorreu ao cargo de vereador por cinco vezes no município. Em nota, a Câmara Municipal de Caraíbas lamentou a morte do ex-parlamentar e prestou solidariedade à família do ex-vereador.

O corpo seguirá da Câmara, onde é velado, para o cemitério da cidade onde ocorrerá o sepultamento no final da manhã desta sexta.