Morre Graciane Azevedo, participante do concurso da “morena do Tchan”

Graciane Azevedo, que ganhou destaque ao participar do concurso para ser a nova “Morena do Tchan” em 1997, faleceu no sábado, 19 de outubro, aos 47 anos, vítima de um infarto. A notícia foi divulgada pela família em uma publicação no Instagram, onde informaram que a empresária não resistiu após sofrer o ataque cardíaco.

“É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida Graciane. Ela nos deixou na manhã de hoje devido a um infarto e, infelizmente, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos neste momento de dor, enquanto organizamos os próximos passos para honrar sua memória”, dizia a nota publicada pela família.

Rosiane Pinheiro, que também participou do famoso concurso ao lado de Graciane, Scheila Carvalho e Viviane Araújo, lamentou a perda em suas redes sociais. “Recebi a notícia do falecimento de uma das concorrentes do concurso da Morena do Tchan. Que tristeza! Meus sentimentos para a família dela”, escreveu.

Além da trajetória ligada ao concurso de dança, Graciane estava à frente da escola CDC Graciane Azevedo, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, onde trabalhava como diretora e também era empresária de uma girl band chamada Bubblegum.

O velório e o sepultamento ocorreram no domingo, no Cemitério de Campo Grande, reunindo familiares, amigos e admiradores para dar o último adeus.

