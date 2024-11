Morre Ibrahim Eris, ex-presidente do Banco Central e importante economista brasileiro

Morreu nesta sexta-feira (8), o economista Ibrahim Eris, que ocupou a presidência do Banco Central durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre março de 1990 e maio de 1991. Além de sua atuação no BC, Eris foi vice-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e lecionou na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo como professor convidado. Eris teve um papel fundamental na formulação do programa econômico de Collor, que confiscou as poupanças de milhares de brasileiros.

No entanto, ele também reconheceu falhas na implementação desse plano, como a subestimação do fluxo de capital estrangeiro e a abordagem inadequada da indexação econômica. Natural de Bafra, na Turquia, Eris nasceu em 1944 e era casado com a economista Claudia Cunha Campos Eris. A cerimônia de despedida de Ibrahim Eris está agendada para este sábado, das 10h às 13h30, no Cemitério do Morumby, localizado em São Paulo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias