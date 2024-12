Morre irmã do MC Kevin aos 36 anos; mãe se manifesta

Úrsula Muga Silva, irmã de MC Kevin, faleceu aos 36 anos. A notícia foi confirmada nesta terça-feira (17) por Valquiria Nascimento, mãe do funkeiro, em suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Valquiria explicou que criou a enteada após a morte da mãe biológica de Úrsula. “Ela é irmã dos meus filhos. Eu criei ela dos 12 aos 19 anos”, contou, destacando que Úrsula deixou uma filha pequena.

Em seu desabafo, Valquiria lamentou a partida precoce da enteada e relembrou a perda de Kevin, que morreu em 2021, aos 23 anos, após cair de um hotel no Rio de Janeiro. “Mais uma perda. Não é fácil perder as pessoas”, declarou. A mãe do funkeiro também falou sobre a dificuldade de lidar com o luto. “Eu sou forte na hora, mas depois desabo. Nem dormi direito. A gente precisa dizer ‘eu te amo’ enquanto há tempo”.

Valquiria também fez uma homenagem à enteada, lamentando a distância entre as duas nos últimos tempos. “Fico triste em saber que estávamos distantes. Me perdoa. Quero que saiba que eu te amo e dá um beijo no seu irmão por mim”, escreveu. A declaração emocionada foi compartilhada com seguidores que enviaram mensagens de apoio à família.

Úrsula era casada e mãe de uma criança, fato que Valquiria destacou como a parte mais dolorosa da perda. A família agora enfrenta mais um momento de luto, reforçando a importância de valorizar os laços e a convivência com quem se ama. “Depois que vai embora, não tem como voltar atrás”, concluiu Valquiria.

