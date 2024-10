Morre Johan Neeskens, ídolo da Holanda, aos 73 anos

Neeskens, contemporâneo de Johan Cruyff, jogou ao lado do astro no Ajax, no Barcelona e na seleção holandesa, fazendo parte do elenco que compôs a histórica Laranja Mecânica de 1974. Conhecido como “Johan II”, o ex-meia atuou em 49 partidas pela seleção, marcando 17 gols. Ele encerrou sua carreira como jogador em 1991, no clube suíço Zug 94, e teve uma trajetória discreta como treinador até 2013, com destaque para sua passagem como auxiliar técnico no Barcelona.