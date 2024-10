Morre jornalista José Carlos Teixeira aos 76 anos

Licenciado em Estudos Sociais na Universidade Estadual de Feira de Santana, José começou a atuar como repórter em 1969. Foi um dos fundadores e primeiro editor-chefe do Feira Hoje, que foi um dos mais importantes jornais do interior da Bahia.

Ele começou a se envolver com os livros em uma biblioteca municipal, fez teatro, fez amizades e participou do movimento estudantil contra a ditadura militar nos anos 1960, dirigindo entidades estudantis e culturais.

Filho de mãe solo, José Carlos tem uma trajetória de mais de 50 anos no jornalismo. Nascido na cidade de Ruy Barbosa em 1947, o profissional era o mais velho entre cinco irmãos. Passou a infância e juventude em Feira de Santana, cidade que lhe deu régua e compasso.

O jornalista José Carlos Teixeira, de 76 anos, morreu, nesta quinta-feira (10), devido a complicações de um trauma na cabeça após sofrer uma queda, em Madre de Deus, no último domingo (6). O local e horário do velório e cerimônia de cremação ainda serão divulgados.

Anos depois, já em Salvador, formou-se em Comunicação Social na Universidade Federal da Bahia e passou pela pelas redações do Jornal da Bahia e Tribuna da Bahia. Foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo e chefiou a sucursal do jornal O Globo em Salvador.

Atuou como assessor de imprensa da secretaria estadual de Cultura, na época sob comando do poeta José Carlos Capinan, das prefeituras de Feira de Santana e de Itabuna, onde foi secretário de Comunicação.

Já nos anos 2000, voltou às redações, trabalhou na TVE Bahia e no jornal A Tarde, quando também atuou como professor de jornalismo da Unibahia. Especializou-se em Marketing Político pela Universidade Católica do Salvador. Trabalhou em campanhas políticas em cinco estados e atuou em uma campanha presidencial em Angola, país onde viveu e trabalhou por cerca de três anos.

Em sua experiência internacional, atuou nas agências M’Link Angola e Maianga Publicidade; foi consultor da agência de notícias Angola Press e assessorou campanhas eleitorais. De volta ao Brasil, fundou o site Bahia Toda Hora e nos últimos anos atuou como articulista nos sites Olá Bahia, Informe Baiano e Se Ligue Bahia.

O jornalista tem dois livros publicados: Dicionário de Mwangolê, pela Editora Maianga, e Walmir Lima: um bamba da Bahia, pelo selo da Assembleia Legislativa da Bahia. Também participou do livro de ensaios ‘Memória em movimento: o sertão na arte de Juraci Dórea’.

Atualmente, trabalhava em uma biografia do sambista Edil Pacheco e em uma coletânea com artigos publicados na imprensa nos últimos três anos.