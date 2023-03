Morre Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição da Copa do Mundo

Maior artilheiro em uma única edição da Copa do Mundo de futebol, Just Fontaine morreu nesta quarta-feira (1º/3). O jogador marroquino, que defendeu a França no torneio de 1958, tinha 89 anos. A morte foi confirmada pela Agence France-Presse (AFP), citando anúncio feito pela família do futebolista.

Just Fontaine jogou apenas uma Copa do Mundo, a da Suécia, na qual marcou 13 gols, estabelecendo aos 25 anos um recorde que nem Pelé conseguiu bater. No torneio, a França chegou à semifinal, sendo derrotada justamente pelo Brasil.

O jogador nasceu em Marrakesh, capital do Marrocos, quando o país africano era um protetorado francês. Com a morte de Fontaine, apenas três jogadores da seleção francesa de 1958 continuam vivos: Dominique Colonna, Robert Mouynet e Bernard Chiarelli.

Ele começou a carreira em 1950 no Casablanca, se mudando para a França três anos depois, para defender o Nice. Em seguida, foi convocado pela seleção francesa. Três anos depois, foi defender as cores do Stade de Reims, onde jogou até a aposentadoria.

Fontaine deixou os campos em 1962. Isso aconteceu porque, em 1960, ele sofreu uma dura entrada durante jogo do Campeonato Francês, deixando-o com dupla fratura na perna direita. O atleta tentou retornar aos gramados, mas a lesão o obrigou a se aposentar, aos 28 anos.

Just Fontaine, então, iniciou uma discreta carreira de técnico. Seu destaque à beira dos gramados foi entre 1973 e 1976, quando levou o Paris Saint-Germain à primeira divisão do campeonato francês, e em 1980, quando levou a seleção de Marrocos ao terceiro lugar na Copa da África.