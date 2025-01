Morre Marianne Faithfull, atriz e cantora inglesa de ‘As Tears Go By’, aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu a cantora e atriz inglesa Marianne Faithfull aos 78 anos. A informação foi divulgada por um representante da artista à imprensa nesta quinta-feira, dia 30. “Marianne morreu em paz, em Londres, na companhia de sua família. Ela vai deixar muita saudade”, diz a nota.

Faithfull ficou famosa nos anos 1960 e é considerada uma das vozes mais marcantes da música pop e rock do século 20. Seu maior sucesso é a canção “As Tears Go By”, lançada em 1964, escrita pelo cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, com quem a artista teve uma relação amorosa.

Outras músicas de Faithfull que ganharam projeção nessa época foram “This Little Bird”, “Come and Stay with Me” e, depois, “Broken English”, título também do álbum que ela lançou em 1979. Este disco marcou um retorno da artista às paradas após um período de problemas na vida pessoal por causa de vício em drogas.

Lançou depois “Dangerous Acquaintances”, em 1981 e “A Child’s Adventure” dois anos depois. Nos anos seguintes voltou a enfrentar o vício em drogas, e só depois de passar por uma clínica de reabilitação fez regravou o disco “Strange Weather”.

Na década seguinte, em 1999, Faithfull fez shows de graça em São Paulo. Ela apresentou a turnê dedicada ao álbum “Vagabond Ways” no Sesc Pompeia.

Embora tenha sido mais conhecida pela música, ela trabalhou também como atriz. No teatro fez a peça “As Três Irmãs”, de Anton Pavlovitch Tchekhov, e no cinema protagonizou filmes como “A Garota da Motocicleta”, de 1968, e “Irina Palm”, em 2007.

Neste mesmo ano ela anunciou que tinha hepatite C, e nos últimos anos teve várias doenças nas articulações dos ossos. Faithfull deixa um filho, Nicholas Dunbar.