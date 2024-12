Morre Marquinhos, da dupla gospel Sérgio Marques e Marquinhos, aos 46 anos

O cantor Marquinhos, conhecido por sua participação na dupla gospel Sérgio Marques e Marquinhos, faleceu neste sábado (28) aos 46 anos. O artista sofreu um AVC, seguido de uma queda que resultou em um grave ferimento na cabeça. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu.

Marquinhos era admirado por sua alegria contagiante e dedicação ao ministério. Além de ser uma referência como adorador, era também um esposo e pai exemplar. Sua esposa, Alice, divulgou as informações sobre o velório e sepultamento, que ocorrerão neste domingo (29).

O culto fúnebre será realizado na Assembleia de Deus Missões, em Betim, Espírito Santo, entre 8h e 12h. Após as homenagens, o sepultamento acontecerá no Cemitério Cachoeira, também em Betim.

A notícia da morte de Marquinhos deixou familiares, amigos e a comunidade gospel em luto. Ele deixa um legado de canções que marcaram a trajetória da música cristã no Brasil, além de uma mensagem de fé e amor que continuará inspirando os que acompanharam seu trabalho.

A esposa do cantor pediu orações para a família neste momento difícil e agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas. Marquinhos será lembrado não apenas por sua música, mas pelo impacto positivo que teve na vida de tantas pessoas.

