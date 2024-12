Morre menina de 10 anos que se afogou em hotel de luxo em Campinas

Manuela Cotrin Carosio, uma menina de apenas 10 anos, faleceu no dia 4 de dezembro, data em que celebrava seu aniversário. A tragédia ocorreu após um acidente na piscina do Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, onde ela estava internada em estado crítico desde o dia 23 de novembro, quando se afogou. O incidente aconteceu em uma área rasa da piscina, onde o cabelo da menina ficou preso em um ralo. Apesar de uma outra criança ter alertado os adultos sobre a situação, Manuela permaneceu submersa por aproximadamente sete minutos, conforme relatado pelo pai da menina.

Em nota, o Royal Palm Plaza Resort expressou seu pesar pela morte de Manuela e informou que o dispositivo de retorno de água da cascata foi desligado para uma avaliação detalhada. O hotel ressaltou que os ralos são projetados com medidas de segurança para prevenir acidentes. A equipe de salva-vidas atuou rapidamente, e a menina foi socorrida pelo Samu. As autoridades locais estão investigando o caso, com o 2º Distrito Policial de Campinas à frente das apurações. Laudos periciais estão sendo elaborados para entender melhor as circunstâncias do afogamento. O sepultamento de Manuela está agendado para o dia 7 de dezembro, às 11h, no cemitério Parque das Palmeiras, localizado em Paulínia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA