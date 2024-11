Morre motorista de aplicativo ferido durante execução de delator do PCC

Neste sábado (9) foi confirmada a morte de Celso Araújo Sampaio de Novais, motorista de aplicativo que foi vítima de um tiro de fuzil durante o tiroteio que matou o delator do PCC, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nesta sexta-feira (8). Celso estava internado na UTI do Hospital Geral de Guarulhos, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente, um homem de 39 anos, também motorista de aplicativo, e uma mulher de 28 anos, que já recebeu alta e prestou depoimento à polícia.

A polícia está investigando o caso e já apreendeu três veículos relacionados ao tiroteio. Dois desses veículos eram usados na escolta do empresário, enquanto o terceiro foi supostamente utilizado pelos atiradores, que continuam foragidos. Quatro policiais militares, contratados para a escolta, foram afastados após o ataque. No momento do crime, três desses policiais estavam em um posto de gasolina próximo ao aeroporto, alegando problemas mecânicos no veículo. Apenas um policial estava no terminal para buscar o empresário.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está analisando possíveis falhas propositais dos policiais e já confiscou os celulares dos envolvidos para verificar suas comunicações antes do crime. Além dos veículos, mochilas contendo armas de fogo foram encontradas a cerca de 7 km do aeroporto. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidas três mochilas com dois fuzis 7.62, um fuzil 5.56, uma pistola 9 mm, uma placa automotiva, carregadores e munições.

Publicado por Luisa Cardoso