Morre motorista de caminhonete de empresa de Riachão que se envolveu em acidente na BA 120

Dois moradores de Riachão do Jacuípe morreram em acidentes de trânsito nos dias 11 e 15 de novembro. A primeira vítima foi Cirlene Oliveira, que faleceu no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, na tarde de segunda-feira (. Ela estava internada havia 19 dias após se envolver em um acidente na BR 324. As informações são do site Calilanoticias, parceiro do Bahia Notícias.

A segunda morte foi a de Udson Carlos, conhecido como Juninho, que faleceu na manhã de sexta-feira (15), seis dias após um acidente na rodovia BA 120, no trecho entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, nas proximidades do Distrito Chapada. Juninho foi a vítima mais grave de uma colisão seguida de capotamento. O principal motivo de seu falecimento foi o traumatismo craniano encefálico (TCE), causado pelo fato de ele ter sido projetado para fora do veículo durante o capotamento. Uma mulher que viajava com ele também foi arremessada, mas não sofreu lesões graves.

Ambos os acidentes são investigados pelas autoridades competentes.