Morre Nicholas , ator de ‘Beverly Hills, 90210 ‘, aos 89 anos

O ator Nicholas Pryor, conhecido por seus papéis marcantes em filmes como Negócio Arriscado (Risky Business), ao lado de Tom Cruise, e Abaixo de Zero (Less Than Zero), onde interpretou o pai da personagem de Robert Downey Jr., faleceu aos 89 anos. A informação foi divulgada pela The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, que conversou com sua esposa, a atriz Christine Belford, Pryor morreu no dia 7 de outubro em sua casa na Carolina do Norte, Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer.

Ao longo de sua carreira, Pryor também se destacou em outras produções de sucesso, como a série Barrados no Baile (Beverly Hills, 90210), onde interpretou o pai da personagem de Kathleen Robertson.

Após o anúncio de sua morte, o ator Jon Lindstrom prestou homenagem a Pryor em seu perfil no Instagram, afirmando que “Nick era um ator excepcional e um amigo leal”.

