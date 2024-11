Morre o apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve

Neste domingo (17), faleceu Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, fundador e líder da Igreja Bola de Neve. A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada pela instituição religiosa, que lamentou profundamente a perda de seu fundador.

O líder religioso sofreu um acidente de moto enquanto retornava para São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas, mas o impacto foi fatal.

Rina foi uma figura de destaque no cenário evangélico brasileiro. Fundou a Igreja Bola de Neve em 1999, trazendo uma abordagem inovadora e cativante para o público jovem. Com cultos realizados em um ambiente descontraído, incluindo o uso de pranchas de surfe como púlpito, a igreja rapidamente ganhou adeptos e se expandiu para diversas cidades do Brasil e do mundo.

Na nota divulgada pela Bola de Neve, a instituição expressou seu pesar: “Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira […] Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido.”

O legado de Rina vai muito além das paredes de sua igreja. Ele foi responsável por transformar a forma como o evangelho era apresentado, impactando milhares de pessoas com sua mensagem de fé e estilo de vida único. Sua partida deixa uma lacuna profunda não apenas para os membros da Bola de Neve, mas para o movimento evangélico como um todo.

A Igreja Bola de Neve informou que detalhes sobre o velório e o sepultamento serão divulgados em breve. A família, os amigos e os seguidores de Rina permanecem em oração e luto por esta perda inesperada e dolorosa.

