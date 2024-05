Morre o ator Paulo César Pereio, aos 83 anos, no Rio

O ator Paulo César Pereio morreu na tarde deste domingo (12/5), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, onde ele estava internado, ao G1.

De acordo com a unidade de saúde, Pereio estava em tratamento de uma doença hepática avançada e foi levado ao hospital durante a madrugada, já em estado grave. Ele vivia no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, subúrbio do Rio, desde 2020.

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Pereio soma trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, onde atuou em mais de 60 filmes.

O primeiro, em 1964, foi Os Fuzis, dirigido por Ruy Guerra. No entanto, seu primeiro reconhecimento veio em 1975, no filme As Aventuras Amorosas de um Padeiro, pelo qual recebeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado.

Paulo César Pereio morreu aos 83 anos

Paulo César no Canal Brasil

Paulo César Pereio e Marieta Severo

O ator passou seis dias na cadeia em julho de 1994. Ele foi solto após realizar um acordo com Cissa Guimarães, sua ex-mulher, com quem foi casado até 1990 e teve Tomás e João Velho que, na época, tinham 16 e 11 anos respectivamente Reprodução/Instagram

Três anos mais tarde, o ator conseguiu destaque em triplo, após ser eleito Melhor Ator pelo Festival de Brasília, nas obras Chuvas de Verão, Tudo Bem e A Lira do Delírio.

Além da carreira artística, Pereio é considerado um dos melhores narradores do país e sua voz, preferidas dos publicitários brasileiros.

Ao longo da vida, Pereio se casou três vezes. Primeiro com a atriz Neila Tavares, mãe de Lara; depois, com Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos – Tomás e João, que também é ator. Por fim, se casou Suzana César de Andrade, que não é do meio artístico, e do relacionamento nasceu Gabriel.