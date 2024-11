Morre o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos

Na madrugada desta segunda-feira (4), morreu o cantor Agnaldo Rayol morreu, aos 86 anos. O artista faleceu após sofrer uma queda em sua casa em Santana, na zona norte de São Paulo.

Agnaldo estava lúcido quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e estava acompanhado de um cuidador da família.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, a ambulância demorou a chegar e o artista estava com um grande corte na cabeça.

Rayol foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana.

