Morre Oliviero Toscani fotógrafo das polêmicas campanhas da Benetton

O famoso fotógrafo italiano Oliviero Toscani, conhecido por suas campanhas publicitárias ousadas e provocativas para a marca de roupas Benetton, faleceu nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, aos 82 anos, após enfrentar uma longa doença. A notícia foi confirmada por sua família.

“É com imensa tristeza que anunciamos que hoje, 13 de janeiro de 2025, o nosso querido Oliviero iniciou a próxima viagem”, escreveu a família em um comunicado nas redes sociais.

Nascido em 28 de fevereiro de 1942, em Milão, no norte da Itália, Toscani construiu uma carreira baseada na provocação e na quebra de tabus. A partir de 1983, ele ganhou reconhecimento mundial pelas campanhas “United Colors of Benetton”, que abordavam questões sociais e éticas com imagens impactantes.

Entre as campanhas mais marcantes, estão a foto de uma mulher negra amamentando uma criança branca (1989), um homem morrendo de AIDS ao lado da família (1992), prisioneiros no corredor da morte nos Estados Unidos (2000) e uma jovem vítima de anorexia (2007). Muitas dessas campanhas foram banidas em países como Itália e França devido à sua natureza controversa.

Em 2010, Toscani declarou: “Detesto a fotografia artística. Uma fotografia se torna arte quando provoca uma reação, seja ela de interesse, curiosidade ou atenção”. Ele acreditava que o impacto ético, estético e político era mais importante do que a beleza isolada de uma imagem.

Quando questionado sobre qual foto destacaria de sua carreira, Toscani respondeu que não era uma única imagem que definia sua obra, mas sim o conjunto das coleções e o compromisso por trás delas. “Não é uma foto que faz história, mas a escolha ética, estética e política”, afirmou.Em agosto de 2024, Toscani revelou que sofria de amiloidose, uma doença rara e incurável que causa o acúmulo de proteínas insolúveis nos tecidos do corpo. Apesar do diagnóstico, o fotógrafo demonstrou serenidade. “Não tenho medo de morrer, desde que não seja doloroso”, disse em entrevista ao jornal Corriere della Serra.

