Morre pai do ministro Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes

O pai do ministro Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes, morreu nesta terça-feira (28). O velório será realizado hoje em São Paulo, em cerimônia restrita a familiares. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, manifestou profundo pesar pelo falecimento de Leon, a quem chamou de querido amigo e colega, na abertura da 2ª Sessão Extraordinária de 2024 do CNJ. Barroso declarou que espera que a família encontre conforto após o momento de luto e de tristeza. “Em nome do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário brasileiro, mando um abraço carinhoso ao ministro Alexandre de Moraes e a toda sua família, desejando conforto após o momento de luto e tristeza pela partida”, afirmou. “Nunca é hora”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a manifestação do presidente do STF e do CNJ, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no CNJ, Mansou Elias Karmouche, também prestou solidariedade a Moraes. “Deixo o registro, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da solidariedade e do desejo de grande conforto a todos os familiares, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes”, disse. A causa da morte ainda não foi divulgada. A sessão de despedida de Moraes como ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está marcada para esta quarta-feira (29). A assessoria do tribunal informou que ainda não há uma nova orientação e, a princípio, a sessão está mantida.