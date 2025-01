Morre Tomiko Itooka, a pessoa mais velha do mundo aos 116 anos

Tomiko Itooka, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, faleceu no Japão aos 116 anos. Sua morte ocorreu em 29 de dezembro, em uma casa de repouso onde residia desde 2019. Nascida em Osaka no dia 23 de maio de 1908, Tomiko ganhou notoriedade após a morte da espanhola María Branyas Morera, em agosto de 2024, que a deixou como a mais idosa do planeta. Durante sua longa vida, Tomiko Itooka se destacou por sua energia e amor por atividades ao ar livre, incluindo escaladas. Ela viveu momentos marcantes da história, como guerras mundiais e pandemias, e deixou um legado familiar com quatro filhos e cinco netos.

O prefeito de Ashiya, Ryosuke Takashima, ressaltou a coragem e a esperança que sua vida representou para muitos. O Japão, por sua vez, enfrenta um desafio demográfico significativo, com um aumento na população idosa e uma redução no número de pessoas em idade ativa. Em setembro de 2024, o país registrou mais de 95.000 centenários, sendo a maioria, 88%, mulheres. Essa situação levanta preocupações sobre o futuro da força de trabalho e os cuidados necessários para a população envelhecida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira