Morre Tonhão, ex-zagueiro e ídolo do Palmeiras, aos 55 anos

Morreu aos 55 anos nesta terça-feira (22), o ex-zagueiro Tonhão, ídolo do Palmeiras. Segundo o portal Nosso Palestra, o óbito ocorreu em decorrência de um problema no fígado.

Além do Palmeiras, Tonhão também defendeu as cores de Goiás e Internacional. Sua trajetória no futebol será sempre lembrada pelos palmeirenses com muito carinho e respeito.

Foto: Divulgação/Palmeiras