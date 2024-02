Morre Tony Goes, jornalista e roteirista, aos 63 anos

O jornalista de cultura Tony Goes morreu na madrugada desta quinta-feira, 15, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela família do roteirista. O colunista fazia tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. Na última semana, descobriu que o tumor havia se espalhado para outros órgãos, como o fígado. Após deixar a publicidade para se dedicar ao jornalismo, Tony se tornou popular crítico de cultura e entretenimento, especialmente nas áreas de TV e música, e seu currículo carrega roteiros para programas de TV como o Vídeo Show, da Globo, além da série da HBO 12 moedas. Ele atuava na Folha de S. Paulo há 15 anos. Recentemente, Tony havia estreado como roteirista de teatro – sua primeira peça, Quem tem medo de Olga Del Volga, estava em cartaz no Turma OK, no Rio de Janeiro. Seu último trabalho foi a coberta do Carnaval deste ano. Ele deixa um companheiro de mais de 30 anos.

*Com informações de Estadão Conteúdo