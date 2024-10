Morre Zé Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira na Copa de 98

Morreu nesta sexta-feira (25), aos 56 anos, o ex-jogador Zé Carlos. O ex-lateral, que atuou pelo São Paulo e disputou a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira, faleceu em decorrência de um infarto fulminante em sua casa em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo informado pelo UOL, a família do ex-atleta relatou que Zé Carlos passou por uma parada cardíaca durante a madrugada. Seus familiares solicitaram socorro após ele não acordar no horário habitual. O ex-jogador estava em Osasco para um evento e tinha um jogo de futebol com amigos programado para o fim de semana, conforme informações de sua irmã.