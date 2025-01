Morreu o ator Rory Callum Sykes, vítima dos incêndios da Califórnia

Rory Callum Sykes, ator de 32 anos, está entre as 16 vítimas fatais dos incêndios que devastaram a Califórnia. Sykes ganhou notoriedade ainda jovem ao participar da série infantil britânica Kiddy Kapers, de 1998.

Shelley Sykes, mãe do ator, usou a rede social X para relatar a tragédia. “É com profunda tristeza que informo que meu lindo filho, Rory Callum Sykes, morreu. Estou de coração partido […] Ele nasceu cego e com paralisia cerebral, tinha dificuldade para andar. Superou muita coisa, fez cirurgias e terapias para recuperar a visão e aprender a andar.”

Shelley também explicou que, no momento do incêndio, tentou apagar as chamas no telhado, mas não havia água, pois o abastecimento havia sido cortado. Em seguida, tentou tirar Rory de casa, mas um braço quebrado a impediu de mover o filho, que estava em uma cadeira de rodas. Rory chegou a caminhar dois quilômetros em busca de ajuda, mas, ao retornar, encontrou o filho sem vida.

Nascido na Austrália, Sykes vivia em Los Angeles havia pouco tempo e trabalhava como streamer de jogos. Ele havia encerrado sua carreira artística precocemente devido a problemas de saúde.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx — Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025

