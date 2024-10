Morte de bebê de 10 meses é investigada por suspeita de maus-tratos

A Polícia Civil vai investigar a morte de um bebê, de 10 meses, na segunda-feira (14/10), em Criciúma, no sul catarinense, após suspeita de maus-tratos. A criança foi levada ao hospital pela mãe, e o óbito, confirmado na unidade de saúde. De acordo com o delegado Fernando Possamai, responsável pelo caso, um inquérito policial será instaurado ainda nesta semana.

O investigador diz que recebeu o boletim de ocorrência registrado no hospital, o qual cita que a Polícia Militar “atendeu uma ocorrência envolvendo a prática do crime de maus-tratos seguido de morte”, mas acrescenta que o prontuário médico não foi disponibilizado a ele “para saber com certeza o que efetivamente ocorreu”.

