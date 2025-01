Morte de coreógrafo Fábio de Mello confunde internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma confusão com nomes tem movimentado as redes sociais. Isso porque a notícia da morte de Fábio de Mello fez muita gente na web imaginar que teria sido o padre a perder a vida. Mas, na realidade, quem morreu foi um coreógrafo de mesmo nome.

“Minha supervisora viu uma notificação de ‘Fábio de Melo morre no Rio de Janeiro’ e ficou desesperada achando que era o padre”, disse uma postagem.

Mello, que tinha 61 anos, foi o responsável por revolucionar as comissões de frente do Carnaval nos anos 1990. Quem confirmou a informação foi a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, onde ele marcou época e com a qual conquistou os títulos de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

A grafia correta é com duas letras L, e a do padre Fábio de Melo é com apenas uma letra L. Vale lembrar que o padre já revelou sofrer de depressão. Recentemente, disse numa apresentação que só tinha um pensamento na vida: “a vontade de deixar de viver”.

Também relatou que se considera um “ser melancólico” e já esteve “à beira do abismo” devido à doença.