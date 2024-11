Morte de empresário delator do PCC no Aeroporto de Guarulhos: Polícia apreende fuzis e pistola

Policiais militares, do 15º Batalhão da PM, apreenderam às 17h43 deste sábado, 9, após uma denúncia anônima feita ao telefone 190, as armas que possivelmente foram usadas para executar o empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach ontem, 8, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram apreendidos um fuzil Ak-47, calibre 7,62 mm, uma pistola calibre 9 mm e um fuzil AR-15, calibre 5,56 mm.

O material estava em duas mochilas em um terreno baldio, próximo de onde os assassinos abandonaram na sexta-feira o Volkswagen Gol preto usado no crime. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e apreenderam as armas, enviadas à perícia para os exames de balística.

Nas mochilas havia ainda a placa de um carro que, segundo informações da Polícia Militar, pertence a um Gol preto, modelo 2009/2010, licenciado em Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com o monitoramento das câmeras do sistema de segurança estadual, a última movimentação desse carro detectada aconteceu no dia 8 de novembro – dia do crime -, às 22h14, no quilômetro 112,8 Rodovia Manoel Hipólito Rego, sentido Bairro Canto do Mar, Caraguatatuba.

A execução

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$ 3 milhões pela cabeça do delator.

O ataque ocorreu por volta das 16 horas e os atiradores estavam com o carro estacionado, à espera da vítima. Uma dupla de criminosos realizou pelo menos 27 disparos, conforme a perícia. Gritzbach foi atingido por dez tiros de fuzil, que transfixaram seu corpo.

O delator voltava de viagem quando foi atacado a tiros. As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos mostram Gritzbach levando uma mala de rodinhas quando é surpreendido pelos atiradores. Ele tenta fugir, é atingido pelos disparos e cai perto da faixa de pedestres. É possível ver outras pessoas correndo por causa do tiroteio.

Gritzbach estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo, envolvendo os negócios da facção paulista na região do Tatuapé. Sua trajetória está associada à chegada do dinheiro do tráfico internacional de drogas à facção.

O empresário fechou acordo de delação premiada, homologado pela Justiça em abril. As negociações com o Ministério Público Estadual duravam dois anos e ele já havia prestado seis depoimentos. Na delação, falou sobre envolvimento do PCC, a maior organização criminosa do País, com o futebol e o mercado imobiliário.

