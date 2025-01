Morte de Hassan Nasrallah gera crise e tensão entre Hezbollah e Israel

Um representante de alto escalão do Hezbollah anunciou que o líder do grupo, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque aéreo realizado por Israel no dia 27 de setembro de 2024. O ataque, que ocorreu na sala de operações de guerra do Hezbollah, resultou na morte de seis pessoas, conforme informações do Ministério da Saúde do Líbano. A perda de Nasrallah, que esteve à frente do Hezbollah por mais de três décadas, teve um impacto significativo na região. A morte de Nasrallah provocou um conflito intenso no sul e leste do Líbano, que se estendeu até um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, estabelecido em 27 de novembro. A escalada da violência gerou preocupações internacionais e levou a um aumento das tensões entre o Hezbollah e as forças israelenses. A situação se tornou crítica, com ambos os lados se preparando para possíveis confrontos.

Naim Kassem, o atual líder do Hezbollah, emitiu um aviso claro, afirmando que seus combatentes poderiam retaliar contra Israel caso as tropas israelenses não se retirassem do sul do Líbano até o final do mês. Essa declaração reflete a determinação do Hezbollah em manter sua posição e responder a qualquer provocação. O clima de incerteza e hostilidade continua a dominar a região. Em resposta, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez comentários que ecoam a postura do Hezbollah, indicando que as forças israelenses estão prontas para agir se necessário.

