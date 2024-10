Morte de Liam Payne: investigação aponta ‘coquetel de drogas’ e possível envolvimento de funcionários de hotel

Resultados preliminares do exame toxicológico realizado no corpo de Liam Payne, que faleceu após uma queda de uma sacada em Buenos Aires, revelaram a presença de várias substâncias, como cocaína, benzodiazepina, crack e cocaína rosa. No quarto de hotel onde o cantor estava hospedado, a polícia encontrou um cachimbo de alumínio improvisado e constatou que o local estava em desordem. O corpo de Liam permanece na Argentina para a realização de exames adicionais.

As investigações em andamento sugerem que Liam pode ter obtido drogas de pelo menos dois funcionários do hotel. A polícia está apurando a possível participação desses colaboradores, incluindo uma faxineira, na distribuição de substâncias ilícitas. O promotor responsável pelo caso afirmou que todas as linhas de investigação estão sendo consideradas, incluindo a identificação de quem forneceu as drogas a Liam nas horas que antecederam sua morte.

A entrega do corpo de Liam Payne à sua família só ocorrerá após a finalização dos testes clínicos. O pai do artista chegou à Argentina para dar início ao processo de repatriação e também visitou um altar montado por fãs em homenagem ao filho. A comoção em torno da morte de Liam é palpável, refletindo a profunda tristeza de seus admiradores.

Saiba mais sobre o caso O ex-integrante da banda One Direction faleceu aos 31 anos após a queda no pátio do hotel onde estava hospedado. O relatório inicial indicou que a causa da morte foi a queda, que resultou em 25 ferimentos e sinais de politraumatismo e hemorragia. Embora a investigação esteja sendo tratada como uma “morte duvidosa”, há indícios de que ele estava sozinho e sob efeito de substâncias no momento do acidente.

Os outros membros da One Direction manifestaram seu pesar pela morte de Liam, expressando a devastação que sentem pela perda do amigo.

