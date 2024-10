Morte de Nahim é considerada acidental e MP pede arquivamento do caso

A morte do cantor Nahim foi considerada acidental pelo Ministério Público, que que pediu o arquivamento do caso à Justiça. A investigação da Polícia Civil concluiu que o cantor de 71 anos faleceu após misturar álcool, cocaína e remédios contra a insônia. O MP e a polícia trabalham com a possibilidade de o cantor ter sofrido um mal súbito após a ingestão das substâncias, o que o levou a tropeçar na escada e sofrer uma queda fatal. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou a intoxicação por cocaína e um traumatismo craniano como as causas do óbito.

O artista foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo no dia 13 de junho deste ano. Nahim enfrentava problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas e visão reduzida em um dos olhos, com apenas 20% de capacidade visual. Inicialmente, a morte de Nahim foi tratada como suspeita. Os policiais entrevistaram conhecidos e familiares e analisaram as filmagens de câmeras de segurança, mas não encontraram nenhuma indício de crime.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos